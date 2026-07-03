Cutral Co: abrieron inscripciones para capacitación gratuita en diseño gráfico y comunicación

Las clases se desarrollarán en la sede del CFP N.º 22

El Centro de Formación Profesional N.º 22 anunció la apertura de inscripciones para el curso “Operador de Herramientas de Diseño Gráfico y Comunicación”, una propuesta de capacitación gratuita avalada por el CPE y destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos en el área del diseño digital y la comunicación visual.

La formación tendrá una duración total de 120 horas y se dictará los días martes y jueves, en el horario de 18 a 21 horas. Las clases se desarrollarán en la sede del CFP N.º 22, ubicada en Lago Espejo y Ramos Mexía, en la localidad de Cutral Co.

Entre los requisitos solicitados para la inscripción se encuentran la presentación de fotocopia del DNI, fotocopia del acta de nacimiento, conocimientos básicos de computación y haber completado el ciclo básico del nivel secundario. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4960532.