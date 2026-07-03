Está en marcha una nueva búsqueda laboral en Plaza Huincul

Hay tiempo hasta el 8 de julio para anotarse.

Desde la subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul se informó que existe una nueva búsqueda laboral para una importante compañía de la ciudad.

En esta oportunidad, la empresa se encuentra en la búsqueda de uno una analista, responsable de compras, contratos y suministros.

Las personas interesadas deberán contar con una experiencia mínima de tres años en posiciones similares y tener residencia en Plaza Huincul.

Quienes cumplan con los requisitos podrán presentar su Currículum Vitae en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central, hasta el 8 de julio.

El horario de atención para la recepción de la documentación es de lunes a viernes de 8:00 a 22:30 horas y los sábados de 8:00 a 19:00 horas.