Así fue la despedida para Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri

Esta mañana del 4 de julio se realizó el sepelio del vecinalista, concejal mandato cumplido y vecino del barrio Pampa, Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri.
Durante el velorio se acercaron las integrantes de la parroquia San Sebastián, santo del que Patuco era devoto, a rezar un rosario, tal como él lo había pedido. Hubo una emotiva despedida en la sede del barrio Pampa y luego en el cementerio local.
Se acercaron cientos de vecinas y vecinos a despedirlo durante la vigilia y en el sepelio estuvieron todos sus seres queridos, sus hijos y sus familias y también muchas vecinas y vecinos adultos mayores que habían recibido apoyo y cariño de parte de Patuco.
Estuvieron militantes del MPN, militantes de Comunidad, los dos diputados provinciales por Cutral Co, Yamila Hermosilla y Juan Sepúlveda, que vivió con Patuco los inicios de su carrera política. Se escucharon múltiples anécdotas sobre cómo Patuco ayudaba a la gente, cualquiera fuera su condición. Tanto así que en la sede del barrio Pampa se construyeron habitaciones para dar albergue a personas en situación de emergencia.
Desde Cutral Co al Instante nos sumamos al reconocimiento de su labor comunitaria, solidaria y política. Y dejamos un abrazo para su madre y sus seres queridos.