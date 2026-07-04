Así fue la despedida para Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri

Hubo despedida en la sede del barrio Pampa, donde Patuco dejó gran parte de su vida, en una acción solidaria enorme

Esta mañana del 4 de julio se realizó el sepelio del vecinalista, concejal mandato cumplido y vecino del barrio Pampa, Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri.

Durante el velorio se acercaron las integrantes de la parroquia San Sebastián, santo del que Patuco era devoto, a rezar un rosario, tal como él lo había pedido. Hubo una emotiva despedida en la sede del barrio Pampa y luego en el cementerio local.

Se acercaron cientos de vecinas y vecinos a despedirlo durante la vigilia y en el sepelio estuvieron todos sus seres queridos, sus hijos y sus familias y también muchas vecinas y vecinos adultos mayores que habían recibido apoyo y cariño de parte de Patuco.

Estuvieron militantes del MPN, militantes de Comunidad, los dos diputados provinciales por Cutral Co, Yamila Hermosilla y Juan Sepúlveda, que vivió con Patuco los inicios de su carrera política. Se escucharon múltiples anécdotas sobre cómo Patuco ayudaba a la gente, cualquiera fuera su condición. Tanto así que en la sede del barrio Pampa se construyeron habitaciones para dar albergue a personas en situación de emergencia.

Desde Cutral Co al Instante nos sumamos al reconocimiento de su labor comunitaria, solidaria y política. Y dejamos un abrazo para su madre y sus seres queridos.