El domingo llegará con cielo despejado y temperaturas bajo cero en la comarca

Brindado por la AIC

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa que este domingo 5 de julio se presentará con cielo despejado en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, acompañado por temperaturas invernales y viento de intensidad leve a moderada.

La temperatura mínima será de -5 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 9 °C por la tarde.

En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades de 16 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h. Hacia la noche, el viento disminuirá a 13 km/h, sin cambios significativos en la intensidad de las ráfagas, que también serán de 13 km/h.

Por otra parte, la Luna estará en su fase de Gibosa Menguante, con aproximadamente un 73 % de iluminación, transitando por el signo zodiacal de Piscis.