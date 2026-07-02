Rincón de los Sauces exige respuestas urgentes por la falta de suministro de gas

La situación responde al incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa productora Bentia Energy

La Municipalidad de Rincón de los Sauces emitió un comunicado oficial en el que expresa su preocupación por la interrupción del suministro de gas que afecta a vecinos y vecinas de la ciudad en plena temporada invernal, con temperaturas bajo cero.

Según se informó, la situación responde al incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa productora Bentia Energy, tanto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén como con el Gobierno local. De acuerdo al comunicado, la empresa se había comprometido a garantizar los metros cúbicos de gas necesarios para abastecer a la distribuidora Hidenesa, responsable del suministro en la localidad, durante el período de bajas temperaturas.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que ese compromiso no fue cumplido, generando un escenario que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las familias rinconenses al afectar un servicio considerado esencial.

Ante esta situación, el municipio reclamó con carácter de urgente el restablecimiento total del suministro de gas en toda la ciudad y solicitó que se informe públicamente un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que garantice que este tipo de inconvenientes no vuelva a repetirse.

Asimismo, la Municipalidad pidió al Gobierno de la Provincia del Neuquén que aplique las sanciones correspondientes por el incumplimiento, al considerar que la falta de abastecimiento compromete la salubridad y la calidad de vida de la población.

En el cierre del comunicado, las autoridades municipales remarcaron que “no vamos a naturalizar el desabastecimiento” y afirmaron que “Rincón de los Sauces exige respeto, previsión y responsabilidad”, en defensa del derecho de los vecinos a contar con un servicio esencial de manera continua y segura.