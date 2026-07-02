Identificaron a la mujer hallada sin vida en un edificio abandonado de Neuquén

Era intensamente buscada por la fuerza policial desde el 23 de junio

La mujer encontrada sin vida el pasado sábado en el interior de un edificio abandonado en la ciudad de Neuquén fue identificada como Dayana Stefani Gómez, de 32 años, quien se encontraba siendo buscada por la Policía desde el 23 de junio.

El hallazgo se produjo durante la madrugada en un sector del ex Círculo de Suboficiales del Ejército (CIERSE), ubicado sobre Avenida Argentina al 1300, detrás de un supermercado de la zona. El cuerpo fue encontrado sobre un colchón parcialmente calcinado dentro de un inmueble abandonado, que presenta accesos tapiados con mampostería, aunque con ingresos precarios utilizados por personas en situación de calle.

Según las primeras informaciones de la investigación, la principal hipótesis sostiene que la mujer habría encendido fuego dentro del lugar para calefaccionarse, lo que habría derivado en una posible intoxicación por monóxido de carbono, presunta causa del fallecimiento.

Gómez era intensamente buscada por la fuerza policial desde el 23 de junio, en el marco de una denuncia por su desaparición.

El edificio se encuentra fuera de uso y en estado de abandono, situación que facilita el ingreso ocasional de personas en condiciones de vulnerabilidad.