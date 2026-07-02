Vialidad restringe la circulación para transporte de carga y pasajeros en las rutas nacionales de Neuquén

La dirección Nacional de Vialidad informó que este miércoles 2 de julio se implementará una restricción preventiva para la circulación de transporte de carga y de pasajeros en todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia del Neuquén, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida regirá desde las 18:00 horas de este jueves hasta las 09:00 horas del viernes 3 de julio, con el objetivo de reducir los riesgos para los usuarios y optimizar las tareas operativas que realiza el organismo vial.
Asimismo, Vialidad Nacional solicitó a quienes deban transitar por las rutas nacionales respetar las indicaciones del personal de seguridad y recordó que es obligatorio portar cadenas físicas, elemento indispensable para circular en sectores afectados por nieve y hielo.