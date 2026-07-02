Plaza Huincul abrió la inscripción para las becas deportivas PRO.DE.PH

Destinadas a deportistas individuales

Plaza Huincul informó que se encuentra abierta la inscripción para acceder a las Becas Deportivas del Programa de Desarrollo Deportivo de Plaza Huincul (PRO.DE.PH), destinadas a deportistas individuales que representen a la ciudad en competencias provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener domicilio legal en Plaza Huincul, acreditar al menos un año de residencia en la ciudad y contar con hasta 45 años de edad.

Para completar la inscripción será necesario presentar una nota dirigida al intendente solicitando el ingreso al programa, el formulario de inscripción otorgado por el municipio, constancia de deportista federado (si corresponde), certificados de participación en torneos provinciales y/o nacionales, cronograma semestral de competencias nacionales y/o internacionales, fotocopia del DNI del solicitante (y del tutor en caso de menores de edad) y constancia de CBU bancario a nombre de la persona responsable.

La documentación podrá entregarse hasta el viernes 17 de julio, fecha límite para acceder al beneficio en esta primera etapa. Quienes deseen solicitar las planillas de inscripción podrán comunicarse por WhatsApp al 299 413-0262.