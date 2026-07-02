Bomberos controlaron el incendio y mantienen cortes de tránsito en barrio Unión

Bomberos Voluntarios lograron controlar un incendio registrado este jueves por la tarde en el barrio Unión de Cutral Co, en la intersección de calles Eguinoa y Gregorio Álvarez, donde funciona una vivienda con una gomería.
El siniestro se desató antes de las 17 horas y generó un importante despliegue de emergencia debido a la presencia de materiales inflamables propios de la actividad comercial.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal policial y Defensa Civil, quienes montaron un operativo de seguridad y ordenaron el corte total del tránsito en las calles Alem, Eguinoa y Gregorio Álvarez para facilitar las tareas de extinción y evitar riesgos para los vecinos.
Si bien el fuego fue controlado, las autoridades mantienen la zona resguardada mientras se realizan tareas de enfriamiento y verificación de posibles focos activos.