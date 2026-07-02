Realizan charlas para acompañantes de personas con consumos problemáticos en Plaza Huincul

Dan charlas en distintos barrios de Plaza Huincul

Un grupo de operadores terapéuticos inició un ciclo de charlas destinadas a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y a sus familiares. Los encuentros tienen como objetivo brindar un espacio de escucha y orientación técnica en diferentes puntos de la ciudad.

Las actividades comenzaron en la sede del barrio 25 de Mayo. Asimismo, tras un acuerdo con la presidencia del barrio Centenario, se estableció que los encuentros en ese sector se realicen los días miércoles.

El cronograma también incluye al barrio Altos del Sur. Debido a que el sector no cuenta con un espacio físico institucional, las charlas se llevarán a cabo en una iglesia ubicada sobre la calle Leloir, con el apoyo de la comisión vecinal.

Las charlas son gratuitas, anónimas y se rigen bajo normas de confidencialidad para los asistentes. El equipo está integrado por Marcos y Agustín, quienes se formaron como operadores terapéuticos y cuentan con experiencia personal en procesos de recuperación. El proyecto dispone además del respaldo de un equipo interdisciplinario.

Según indicaron los organizadores, el dispositivo busca asistir a quienes no tienen acceso a otros centros de salud por motivos económicos o familiares. La intención es ofrecer contención y acompañamiento para romper con la resistencia o el temor que suele generar el abordaje de esta problemática en la comunidad.

Para conocer los horarios específicos de cada sede o solicitar información sobre la modalidad de trabajo, la organización habilitó el número de teléfono 299 5978163. El objetivo a mediano plazo es establecer un espacio físico único para centralizar la atención.