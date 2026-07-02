Neuquén: rescataron un perro en estado de abandono tras una denuncia a AMVOZ

La Policía allanó la casa, comprobó las condiciones de abandono y dispuso su secuestro.

Una denuncia anónima a través de la aplicación AMVOZ permitió rescatar un perro e iniciar una investigación por el presunto maltrato animal. Esto ocurrió en una vivienda de Neuquén.

La investigación iniciada permitió el personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén concretar un allanamiento. El animal fue rescatado porque se encontraba sin los cuidados básicos necesarios y en condiciones de abandono.

La causa se sigue en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y se indicaba en la denuncia anónima que el perro estaba en un inmueble, sin agua, alimento ni refugio.

El personal de Bienestar Animal de la municipalidad de Neuquén realizó una inspección en el lugar, donde constató que el animal carecía de las condiciones mínimas de alimentación, hidratación y resguardo. La Justicia autorizó una orden de allanamiento que fue ejecutada durante la mañana por efectivos de la División Delitos Ambientales, con la colaboración del área municipal.

Durante el procedimiento se concretó el rescate de un perro macho de pelaje blanco. Tras ser examinado por un médico veterinario, se determinó que presentaba una condición corporal baja, compatible con un estado de desnutrición, además de haber permanecido sin acceso a una fuente de agua, alimento, refugio y en un entorno que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

El animal quedó bajo resguardo del área de Bienestar Animal de la municipalidad, donde recibirá la atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Desde la División Delitos Ambientales destacaron que continúan trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal y los organismos municipales competentes para investigar hechos vinculados al maltrato animal y garantizar la protección de los animales víctimas de situaciones de crueldad, en el marco de lo establecido por la Ley 14.346