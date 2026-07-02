Abre sus puertas la Academia ADN Fútbol en Cutral Co

Inició sus actividades en la ciudad la Academia ADN Fútbol, un proyecto destinado a la formación deportiva de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.
El equipo de trabajo está integrado por Directores Técnicos egresados de ATFA, quienes cuentan con licencias de AFA y CONMEBOL para garantizar una enseñanza planificada según cada etapa del desarrollo.
La propuesta de la institución incluye una escuela de fútbol formativa y recreativa para jugadores de entre 5 y 12 años, además de una sección para el desarrollo del fútbol femenino con entrenamientos divididos por categorías.
El programa contempla la aplicación de una metodología profesional, así como la realización de clínicas y capacitaciones deportivas.
Las instalaciones, ubicadas en Olascoaga 369, disponen de un área de cafetería para las familias y un espacio destinado a la organización de cumpleaños y eventos. Según los responsables del proyecto, la actividad busca transmitir valores como el respeto, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.
Para consultas e inscripciones, la organización habilitó el número de WhatsApp 299 632-0598.