Abre sus puertas la Academia ADN Fútbol en Cutral Co

Abre sus puertas en el centro de la ciudad

Inició sus actividades en la ciudad la Academia ADN Fútbol, un proyecto destinado a la formación deportiva de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

El equipo de trabajo está integrado por Directores Técnicos egresados de ATFA, quienes cuentan con licencias de AFA y CONMEBOL para garantizar una enseñanza planificada según cada etapa del desarrollo.

La propuesta de la institución incluye una escuela de fútbol formativa y recreativa para jugadores de entre 5 y 12 años, además de una sección para el desarrollo del fútbol femenino con entrenamientos divididos por categorías.

El programa contempla la aplicación de una metodología profesional, así como la realización de clínicas y capacitaciones deportivas.

Las instalaciones, ubicadas en Olascoaga 369, disponen de un área de cafetería para las familias y un espacio destinado a la organización de cumpleaños y eventos. Según los responsables del proyecto, la actividad busca transmitir valores como el respeto, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

Para consultas e inscripciones, la organización habilitó el número de WhatsApp 299 632-0598.