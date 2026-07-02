Hay búsqueda laboral de técnicos químicos, en petróleo y mecánicos en Plaza Huincul

Son las especialidades que se requieren para una empresa.

Una empresa de la ciudad de Plaza Huincul se encuentra en la búsqueda laboral y, por esta razón, desde la subsecretaría de Capacitación del municipio se informó sobre los perfiles que se requieren y las condiciones.

Se piden técnicos químicos; técnicos en petróleo, técnicos mecánicos y maestros mayores de obras. Entre las condiciones se indicó que los postulantes deben ser egresados, sin adeudar materias y que cuenten con domicilio en Plaza Huincul.

Aquellos que cumplan los requisitos pueden eniar su CV a: r.nicolas@exesrl.com.ar. También podrán presentarlo de manera presencial en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.