Patricia Quinzi brindará una charla abierta en Plaza Huincul

Especialista en duelo, tanatología y prevención del suicidio

La especialista en duelo, tanatología y prevención del suicidio, Patricia Quinzi, llegará a Plaza Huincul para ofrecer una charla abierta a la comunidad y presentar sus libros “Mi vida después de tu vida” y “Más allá de tu ausencia”.

La actividad se desarrollará el lunes 7 de julio, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, con entrada libre y abierta a toda la comunidad. La propuesta es organizada por la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Quinzi es docente, psicodiagnosticista infantil y maestra hospitalaria. Desde hace años acompaña a niños, adolescentes y familias que atraviesan situaciones de sufrimiento, pérdidas y procesos de duelo, desarrollando una amplia trayectoria en el acompañamiento emocional y la construcción de herramientas de contención.

Durante el encuentro, la autora compartirá experiencias y reflexiones surgidas de su trabajo profesional, además de presentar sus publicaciones, orientadas a brindar apoyo y acompañamiento a quienes transitan la pérdida de un ser querido