Plaza Huincul: reciben donaciones de lana para confeccionar mantas

En la sede del barrio Otaño

La sede barrio Otaño impulsa una nueva campaña solidaria destinada a ayudar a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

La profesora del Taller de Tejido con reciclado, crochet artesanal y amigurumis, Ivonne Urra, junto a sus alumnas, estarán recibiendo donaciones de ovillos de lana para confeccionar cuadrados tejidos que luego serán unidos para armar mantas solidarias.

Las donaciones se recibirán en la sede del Otaño los días martes y jueves, en el horario de 9 a 11 horas. Quienes deseen colaborar o solicitar mayor información pueden comunicarse al teléfono 2995126205.