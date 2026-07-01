Cutral Co ofrece curso gratuito de mucama de hotel

En el CFP 22

El Centro de Formación Profesional N° 22 (CFP 22) abrió la inscripción para el curso gratuito de mucama, una propuesta destinada a quienes deseen capacitarse en tareas de limpieza, orden y atención en el ámbito hotelero y de servicios.

Las clases se dictarán de lunes a viernes, en el horario de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Lago Espejo y Ramos Mexía, en el sector de Parque Este.

Desde la institución informaron que para inscribirse los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Fotocopia de DNI

Fotocopia de acta de nacimiento

Fotocopia de título primario

Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 4960532.