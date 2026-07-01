El estudiante herido en Cutral Co evoluciona favorablemente y será operado la próxima semana

Recibió el disparo con orificio de entrada y salida en el antebrazo

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el estudiante de 13 años que permanece internado tras el incidente ocurrido en el CPEM 6 de Cutral Co presenta una evolución favorable y se encuentra estable.

Durante la mañana de este martes, el adolescente fue trasladado al hospital Provincial Neuquén para ser evaluado por especialistas en miembros superiores. Tras la valoración médica, regresó al hospital de Complejidad VI de Cutral Co, donde continúa internado bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento médico.

Como resultado de la evaluación, el equipo de especialistas programó una intervención quirúrgica para los días 8 o 9 de julio, la cual se realizará en el hospital Provincial Neuquén.

Desde la cartera sanitaria solicitaron prudencia y respeto por la privacidad del paciente, de su familia y de la comunidad educativa, al tiempo que indicaron que cualquier actualización sobre su estado de salud será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Prensa de la Provincia.

El hecho

El estudiante herido recibió el disparo con orificio de entrada y salida en el antebrazo izquierdo. El hecho se produjo cuando otro alumno de la misma clase y en el aula manipuló el arma y se descerrajó el disparo.