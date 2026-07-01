Un incendio destruyó por completo el parador turístico de Villa Puente Picún Leufú

Era considerado un lugar emblemático y uno de los principales símbolos del desarrollo turístico local.

La comunidad de Villa Puente Picún Leufú atraviesa momentos de profunda tristeza luego de que un incendio consumiera por completo las instalaciones del parador turístico de la localidad, provocando pérdidas totales.

La noticia fue confirmada por la Comisión de Fomento, desde donde expresaron su pesar por lo ocurrido y destacaron la importancia que tenía este espacio para vecinos y visitantes. El parador era considerado un lugar emblemático y uno de los principales símbolos del desarrollo turístico local.

A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que ya se encuentran realizando las gestiones necesarias para avanzar en la recuperación del edificio y garantizar que la localidad vuelva a contar con este importante punto de encuentro.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el incendio. El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad, donde numerosas muestras de apoyo y solidaridad comenzaron a manifestarse tras conocerse la noticia.