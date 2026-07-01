Cutral Co: los talleres culturales realizarán su Muestra de Invierno

Durante la jornada habrá presentaciones de danza, canto y música, además de una exposición con los trabajos realizados en los talleres de artes plásticas.

Cultura y Educación de Cutral Co invita a toda la comunidad a participar de la Muestra de Invierno de los Talleres Culturales, una propuesta que permitirá conocer el trabajo realizado por alumnos y alumnas durante la primera mitad del año.

La actividad se llevará a cabo el lunes 6 de julio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con entrada abierta para todo el público.

Durante la jornada habrá presentaciones de danza, canto y música, además de una exposición con los trabajos realizados en los talleres de artes plásticas. La muestra buscará reflejar el aprendizaje, la creatividad y el compromiso de quienes forman parte de las distintas propuestas culturales que impulsa el municipio.