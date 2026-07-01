Falleció un hombre tras desbarrancar unos 300 metros en la Ruta Nacional 40

En la zona de la cuesta de Rinconada

Un siniestro vial de gravedad se registró este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, en la zona de la cuesta de Rinconada, donde un vehículo protagonizó un desbarranco de aproximadamente 300 metros.

Según informó el medio Info Los Andes, el conductor perdió la vida en el lugar. El impacto habría sido de tal magnitud que el cuerpo fue despedido a unos 100 metros del punto del siniestro.

En el sitio trabajaron personal de la División Tránsito de la Policía, Bomberos Voluntarios y equipos de Salud, quienes realizaron las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Las circunstancias que provocaron el accidente aún se encuentran bajo investigación.