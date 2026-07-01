Solicitan dadores de sangre para Tomás Bravo

Las personas interesadas en donar deben acercarse al Banco de Sangre del hospital Bouquet Roldán

Familiares y allegados de Tomás Bravo iniciaron una campaña solidaria para convocar a dadores de sangre de cualquier grupo y factor, con el objetivo de colaborar con el menor, quien necesita asistencia médica.

Las personas interesadas en donar deben acercarse al Banco de Sangre del hospital Bouquet Roldán, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:00 horas. Desde la familia remarcaron que pueden donar personas con cualquier tipo de sangre, ya que toda colaboración resulta fundamental en este momento.