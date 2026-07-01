Hospital zonal: impulsa grupo terapéutico para personas con consumos problemáticos

Quienes deseen recibir información o incorporarse pueden acercarse al servicio de Trabajo Social del hospital

El área de Salud Mental y Servicio Social del hospital Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul informó la puesta en funcionamiento del grupo terapéutico “Volver a Vivir”, una propuesta destinada al abordaje de consumos problemáticos de sustancias y alcoholismo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, está orientada a acompañar a personas que atraviesan situaciones vinculadas al consumo problemático, mediante espacios de contención, escucha y tratamiento grupal.

Desde la organización indicaron que el dispositivo funciona como un grupo terapéutico de usuarios y que quienes deseen recibir información o incorporarse pueden acercarse al servicio de Trabajo Social del hospital, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

El grupo tiene sede en el hospital Cutral Co y Plaza Huincul, dentro del Servicio de Salud Mental, y busca fortalecer el acompañamiento comunitario y la atención integral en materia de salud mental y adicciones.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4962662, internos 3248 y 3251, o escribir a los correos electrónicos saludmentalcutralco@gmail.com y ssocialsaludcutralco@gmail.com.