Pulso Neuquino reunirá a 35 elencos en el estadio Ruca Che

Reunirá a academias, compañías, grupos independientes y espacios de formación artística

El próximo sábado 4 de julio se llevará adelante una nueva edición de “Pulso Neuquino – Territorio que Baila” en el Estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén. El encuentro contará con la participación de 35 elencos de distintas localidades de la provincia y ofrecerá un espectáculo con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura junto con la municipalidad de Neuquén y reunirá a academias, compañías, grupos independientes y espacios de formación artística que compartirán escenario en una jornada destinada a visibilizar la diversidad de expresiones de la danza neuquina.

Desde la secretaría de Cultura destacaron que el cierre de las inscripciones confirmó una amplia convocatoria y el interés que despertó la iniciativa en toda la provincia. El evento buscará promover el intercambio artístico y fortalecer la profesionalización de los elencos participantes mediante una puesta en escena de gran nivel técnico.

La subsecretaria de Cultura, Ana Bonet, señaló que la iniciativa “tiene como objetivo la visibilización de los grupos, academias y elencos que participan y también acompañarlos en la profesionalización de sus actividades en un escenario de primer nivel técnico y gran escala como el Ruca Che”.

Como novedad, esta edición incorporará una propuesta solidaria junto al Banco Patagónico de Alimentos. Durante la jornada, el público podrá colaborar de manera voluntaria con alimentos no perecederos, que serán destinados a instituciones sociales de la región.

El espectáculo se desarrollará en el Estadio Ruca Che, uno de los espacios más emblemáticos de la provincia para la realización de eventos masivos. El encuentro contará con despliegue profesional de sonido, iluminación, pantallas y montaje escénico.