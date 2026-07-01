Se jubiló Rodolfo y lo saludan

Terminó su etapa laboral.

“Feliz jubilación Rodolfo Rivera!❤️”

“Hoy se cierra una etapa muy importante de tu vida y comienza otra llena de nuevos proyectos y momentos para disfrutar” .

“Después de tantos años de trabajo, compromiso y dedicación en Copelco, llegó el día de tu merecida jubilación. Nos llena de orgullo verte culminar este camino con la satisfacción del deber cumplido y el cariño de quienes compartieron tantos años con vos”.

“Gracias por ser un ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y perseverancia. Te deseamos que esta nueva etapa esté llena de salud, felicidad, tranquilidad”.

“Estamos muy orgullosos de vos y de todo lo que lograste. ¡A disfrutar esta nueva etapa más que merecida!”

“Te queremos mucho, tu familia🫶🏻”