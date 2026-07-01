Plaza Huincul entregó los primeros aportes del programa PRO.Dep.PH

Beneficia a a clubes federados, instituciones comunitarias, deportistas individuales y proyectos vinculados al deporte inclusivo y adaptado.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, encabezó la entrega de los primeros aportes económicos del Programa Municipal de Asistencia Económica al Deporte (PRO.Dep.PH), destinado a acompañar y fortalecer el desarrollo deportivo en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Municipal y coordinada por la dirección de Deportes, alcanzará a clubes federados, instituciones comunitarias, deportistas individuales y proyectos vinculados al deporte inclusivo y adaptado.

Durante el acto, Larraza destacó que el programa “representa una inversión en el deporte como motor de desarrollo, inclusión y oportunidades”, y remarcó el acompañamiento del Estado municipal a quienes “realizan un gran esfuerzo para competir y superarse”.

En esta primera entrega fueron beneficiados Huincul Hockey Club, Deportivo Fénix, Club Mil Rayitas, la Escuela de Fútbol del Club Atlético Plaza Huincul, la Academia de Taekwondo Hwarang, Club Petrolero Argentino y Club Pérfora, entre otras instituciones.

El programa fue creado mediante la Ordenanza N° 2014/2025, aprobada por el Concejo Deliberante local.