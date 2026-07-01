Confirmada la nómina de inscriptos para la fecha doble del Rally Neuquino en Zapala

Mas de 80 binomios inscriptos

La organización del Rally Neuquino publicó el listado de binomios que participarán en la tercera y cuarta fecha de la temporada 2026 en la ciudad de Zapala.

La competencia contará con una representación de equipos provenientes de la comarca petrolera distribuidos en diversas categorías.

Representación de Cutral Co Los binomios que representarán a la ciudad de Cutral Co incluyen a:

Clase A2: Patricio Elfi y Romina Castillo (Fiat Regatta).

Patricio Elfi y Romina Castillo (Fiat Regatta). Clase A6: Claudio Bustos y Debora Vazquez (Fiesta Kinetic); Orlando Wircaleo y Dario Gutierrez (Vw Gol Trend).

Claudio Bustos y Debora Vazquez (Fiesta Kinetic); Orlando Wircaleo y Dario Gutierrez (Vw Gol Trend). Clase A7: Jeremias Tieri y Carlos Almeira (Vw Gol Power); Gabriel Vazquez y Lautaro Lillo (Renault 18); Damian Fagan y Agustín Pinoche (Vw Gol); Anibal Castillo y Dalma Araya (Renault 18).

Jeremias Tieri y Carlos Almeira (Vw Gol Power); Gabriel Vazquez y Lautaro Lillo (Renault 18); Damian Fagan y Agustín Pinoche (Vw Gol); Anibal Castillo y Dalma Araya (Renault 18). Clase N2: Marcos Battistuzzi y Matias Romero (Ford Ka); Marcelo Martinez (H) y Marcelo Martinez (P) (Ford Ka Kinetic); Sergio Basile y Sebastian Sancho (Ford Ka Viral).

Marcos Battistuzzi y Matias Romero (Ford Ka); Marcelo Martinez (H) y Marcelo Martinez (P) (Ford Ka Kinetic); Sergio Basile y Sebastian Sancho (Ford Ka Viral). Clase N2L: Nestor Godoy y Franco Godoy (Vw Gol Power); Miguel Huenulao y Lucas Hernandez (Vw Voyage).

Nestor Godoy y Franco Godoy (Vw Gol Power); Miguel Huenulao y Lucas Hernandez (Vw Voyage). Clase RC5: Matias Avila y Ezequiel Rebolledo (Ford Fiesta); Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez (Ford Fiesta).

Matias Avila y Ezequiel Rebolledo (Ford Fiesta); Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez (Ford Fiesta). Clase A1: Elias Inal y Jose Vazquez (Fiat 128); Facundo Lillo y Daiana Lillo (Ford Ka).

Participantes de Plaza Huincul Por su parte, la ciudad de Plaza Huincul contará con los siguientes equipos:

Clase A7: Daniel Sosa y Cristian Sosa (Vw Gol).

Daniel Sosa y Cristian Sosa (Vw Gol). Clase N2: Alejandro Avila y Luis Maria De Elias (Ford Ka Viral); Nicolas Ochoa y Sabrina Fagan (Nissan March); Juan Pablo Fagan y Miguel Castro (Nissan March).

Alejandro Avila y Luis Maria De Elias (Ford Ka Viral); Nicolas Ochoa y Sabrina Fagan (Nissan March); Juan Pablo Fagan y Miguel Castro (Nissan March). Clase RC5: Luis Cairone y Gabriel Aburto (Nissan March).

La actividad oficial iniciará en Zapala con la verificación técnica y administrativa previa a la largada de las pruebas especiales.