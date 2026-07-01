Así están las posiciones en el Torneo Oficial luego de la fecha 16

Al finalizar la decimosexta jornada del Torneo Oficial 2026 de Lifune A, el club Alianza ocupa la primera posición con 36 puntos. El equipo registra 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 16 partidos, con 41 goles a favor y 12 en contra.
En el segundo lugar se ubica San Patricio con 31 unidades, seguido por Petrolero Argentino en la tercera ubicación con 30 puntos. Independiente se mantiene en el cuarto puesto con 25 puntos tras completar sus 16 encuentros.
La zona media de la clasificación presenta a Río Grande y Unión Vecinal, ambos con 23 unidades, seguidos por Deportivo Rincón que suma 20 puntos, aunque cuenta con un partido pendiente. A.D. Centenario ocupa la octava posición con 18 puntos.
En la parte baja de la tabla, Maronese suma 16 unidades con un partido pendiente. Le siguen Patagonia con 15 puntos, Don Bosco con 14 y Pacífico, que cierra la clasificación en el duodécimo lugar con 13 unidades.