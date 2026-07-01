Jornada de educación nutricional en el Club Alianza

Se realizó una charla para las inferiores y el femenino del club

El Club Social y Deportivo Alianza realizó ayer una capacitación sobre nutrición dirigida a los integrantes de sus divisiones inferiores y del equipo de fútbol femenino.

La actividad estuvo coordinada por los licenciados Leslie Figueiro y Matías Gómez. Durante el encuentro, los profesionales brindaron información sobre la incorporación de hábitos saludables y explicaron la incidencia de la alimentación en el rendimiento deportivo, los procesos de recuperación y el desarrollo físico de los jugadores.

Desde la institución destacaron el compromiso de los especialistas para acompañar el crecimiento de los deportistas tanto en la competencia como en su formación integral. De la charla participaron además el presidente del club Fabián Vega, el secretario Agustín Aciar y demás directivos.