CPEM N° 6: cómo está la situación el día después del estudiante baleado en Cutral Co

No hay clases por, al menos, dos días. El equipo de Educación trabaja en Cutral Co para abordar el tema.

Hoy y mañana no habrá clases en el CPEM N° 6 de Cutral Co. La decisión fue adoptada después de la agresión con arma de fuego que sufrió un estudiante en el turno tarde. El adolescente fue derivado a Neuquén para ser sometido a una intervención quirúrgica.

El equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas -EAOPIE- está abordando el tema con la conducción del establecimiento.

Tal como se confirmó ayer, el director de nivel Secundario, Christian Widmann, viajó hasta Cutral Co para llevar adelante las reuniones con los directivos y docentes.

Del equipo EAOPIE hay dos integrantes de la comarca petrolera que se sumaron sumaron al dispositivo a través de la norma que avala su creación. En este caso, fue por designación del cuerpo colegiado del CPE que ocurrió en junio de este año.

En cuanto al estado del adolescente se conoció que fue derivado a Neuquén para ser sometido a una cirugía.

El hecho

El estudiante herido recibió el disparo con orificio de entrada y salida en el antebrazo izquierdo. El hecho se produjo cuando otro alumno de la misma clase y en el aula manipuló el arma y se descerrajó el disparo.

No fue un enfrentamiento entre bandas o hacia algún alumno en particular, tal como se informó desde el Gobierno, anoche.

En el episodio tomó intervención la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con asiento en Cutral Co.