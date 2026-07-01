Temporal de nieve y viento: piden precaución para transitar por rutas neuquinas

El paso Pino Hachado estará cerrado todo este miércoles y se pide no viajar a la cordillera a menos que sea necesario

En las primeras horas de este miércoles 1 de julio hubo un vuelco provocado por la presencia de hielo en la calzada. Un camión quedó atravesado en la ruta 237 y se cortó el paso

Además el paso fronterizo Pino Hachado está cerrado por toda la jornada porque la calzada tiene acumulación de hielo y nieve, las temperaturas son muy bajas y hay viento blanco. Se trata de una zona con animales sueltos, por lo que es imposible el paso en este inicio de julio.

El paso fronterizo Samoré está habilitado con hielo en varios sectores y una temperatura de -12 grados, es obligatoria la portación y utilización de cadenas.

Además hubo un vuelco, también provocado por el hielo, en la ruta 237, kilómetro 1603. Volcó un camión y se redujo el paso por la zona ya que quedó sobre uno de sus costados y en medio de la ruta. La solicitud es que no se realicen viajes a menos de que sea necesario mientras dure la actual condición climática.