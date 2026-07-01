El hospital incorporó nueva tecnología para cirugías

Se trata de un arco en C destinado al Servicio de Imágenes

El hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul sumó recientemente un renovado arco en C destinado al Servicio de Imágenes, un equipamiento de alta tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real durante los procedimientos quirúrgicos.

Este dispositivo resulta fundamental en cirugías de traumatología y cirugía general, ya que posibilita el seguimiento inmediato de las intervenciones sin necesidad de trasladar al paciente, lo que reduce riesgos y optimiza los tiempos de atención.

Desde el área de salud destacaron que la incorporación de esta tecnología mejora la precisión de los procedimientos quirúrgicos y fortalece la seguridad del paciente, además de facilitar el trabajo del equipo médico en el quirófano.