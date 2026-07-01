El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul tiene nueva directora

Finalizó el concurso que tuvo a tres participantes.

Finalizó el concurso para la dirección en el hospital de Complejidad Media y el equipo evaluador dio a conocer el nombre del profesional que lo ganó. Se trata de la médica Vanesa Rivero.

En comité evaluador confirmó este martes 30 de junio que la médica -quien formaba parte del equipo de conducción, pero renunció tiempo antes del lanzamiento del concurso- informó que Rivero se alzó con el mayor puntaje.

El comité evaluador estuvo integrado por la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe y el subjefe de la Región Comarca, Daniel Conti Tagnali y Aldo Beitía.

A los tres participantes se los hizo la evaluación del proyecto, su defensa y los antecedentes. En primer lugar quedó Rivero, luego Gastón Zúñiga y en tercer lugar quedó Macarena Rubilar. La decisión se conoció el martes al mediodía.