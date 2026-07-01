Julio comienza con frío intenso en Cutral Co y Plaza Huincul

El cielo estará parcialmente despejado en el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con un fuerte descenso de las marcas térmicas, en el inicio del mes de julio.

La temperatura máxima esperada será de tan solo 2° Centígrados y la mínima de 8° bajo cero hacia la noche.

El viento se presentará del este una leve brisa a 19 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 17 kilómetros con ráfagas de 33 kilómtros.

El cielo estará despejado en el día. Hacia la noche estará mayormente despejado.

Para el jueves habrá un ascenso de temperatura a los 6° Centígrados de máxima y la mínima de 4° Centígrados.