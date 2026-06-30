Junio se despide con temperaturas bajo cero en Cutral Co y Plaza Huincul

El frío se hará sentir con mayor intensidad hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 8° Centígrados y la mínima de 2° hacia la noche.

El viento se presentará del sudoeste a 30 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros en el día; para la noche, cambiará de cuadrante al sudeste a 31 kilómetros con ráfagas de 48 kilómetros en la hora.

El cielo estará cubierto durante el día y la noche.

Para el miércoles, se anuncia una marcada baja de la temperatura a 3° Centígrados en el día y hacia la noche a 5° Centígrados bajo cero.