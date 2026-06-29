Así atenderá el servicio de Obstetricia en centros de salud de la comarca

El horario es de 8 a 20 horas.

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará en distintos centros de salud de la comarca

El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 30 de junio

  • NODO Pampa: Licenciada Sacomandi.
  • CAPS General Belgrano: Licenciada Leyes.
  • CAPS Brentana: Licenciada Valenzuela.
  • CAPS Unión: Licenciada Guzmán.

Miércoles 1 de julio

  • NODO Pampa: Licenciada Valenzuela.
  • NODO Otaño: Licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Belgrano: Licenciada Leyes.
  • CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.

Jueves 2 de julio

  • NODO Pampa: Licenciada Leyes.
  • CAPS Peñi: Licenciada Di Tomaso.

Viernes 3 de julio

  • CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.

Además, se recordó que los Nodos atenderán en el horario de 8 a 20 horas.