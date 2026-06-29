Así atenderá el servicio de Obstetricia en centros de salud de la comarca

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará en distintos centros de salud de la comarca
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 30 de junio
- NODO Pampa: Licenciada Sacomandi.
- CAPS General Belgrano: Licenciada Leyes.
- CAPS Brentana: Licenciada Valenzuela.
- CAPS Unión: Licenciada Guzmán.
Miércoles 1 de julio
- NODO Pampa: Licenciada Valenzuela.
- NODO Otaño: Licenciada Di Tomaso.
- CAPS Belgrano: Licenciada Leyes.
- CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.
Jueves 2 de julio
- NODO Pampa: Licenciada Leyes.
- CAPS Peñi: Licenciada Di Tomaso.
Viernes 3 de julio
- CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.
Además, se recordó que los Nodos atenderán en el horario de 8 a 20 horas.