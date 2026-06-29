Alerta por aire polar, nevadas y fuertes vientos en Neuquén

Entre este martes 30 de junio y el 2 de julio

La provincia de Neuquén se prepara para el ingreso de una masa de aire de origen antártico entre este martes 30 de junio y el 2 de julio, que provocará un marcado descenso de temperatura, nevadas y vientos intensos en distintas regiones.

Desde Defensa Civil provincial se recomendó extremar precauciones ante la posibilidad de nevadas en zonas cordilleranas, áreas urbanas y sectores de la Confluencia, Vaca Muerta y el valle del Limay. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h, lo que podría afectar la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales.

Las autoridades aconsejan evitar traslados innecesarios, verificar el estado de rutas antes de viajar y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Para consultas sobre el estado de caminos, Vialidad Provincial habilitó el teléfono 2942 572138.