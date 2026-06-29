Ruta 22: se incendió el acoplado de un camión cerca de Zapala

Fue en el tramo comprendido entre el destacamento de la Policía provincial y el Cristo.

Esta noche se produjo el incendio del acoplado de un camión que quedó sobre la Ruta 22, en el tramo comprendido entre la policía Caminera y el sector del Cristo, en Zapala.

Los bomberos trabajan a destajo para controlar y extinguir las llamas. En principio, el fuego se circunscribió al acoplado, mientras que el tractor o cabina, no fue afectada porque se habría desenganchado, gracias a la tarea que logró hacer el chofer.

Sin embargo, toda esta información fue aportada por los ocasionales testigos. Mientras trabaan en el lugar, el tránsitose detuvo sobre la cinta asfáltica y se evaluaba la posibilidad que se disponga de un desvío.