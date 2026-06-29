El Registro Civil Móvil llegará a Plaza Huincul y Cutral Co

El Registro Civil Móvil recorrerá distintas localidades de la provincia de Neuquén con el objetivo de acercar los servicios registrales a la comunidad. La atención será por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 turnos diarios, en el horario de 9 a 14 horas.
Cronograma de atención
En la comarca petrolera, el dispositivo estará presente en las siguientes fechas:
- Martes 7: Plaza Huincul, en el barrio 25 de Mayo, sobre el playón ubicado entre Los Cerezos y Los Ciruelos.
- Miércoles 8: Cutral Co, en el barrio Brentana, en Manuel Alberti 1729.
Trámites disponibles
Durante cada jornada se podrán realizar diferentes gestiones, entre ellas:
- Emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Tramitación de pasaportes.
- Cambios de domicilio.
- Otras gestiones registrales.
Aranceles vigentes
De acuerdo con la información difundida, los costos son los siguientes:
DNI
- Recién nacido: sin cargo.
- DNI regular o actualización: $10.000.
- DNI exprés: $26.000.
- DNI para personas extranjeras: $20.000.
Pasaporte
- Pasaporte regular: $100.000.
- Pasaporte exprés: $200.000.
Los cupos son limitados y recomendaron asistir con anticipación para asegurar la atención.