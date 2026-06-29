El Registro Civil Móvil llegará a Plaza Huincul y Cutral Co

La atención será por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 turnos diarios

El Registro Civil Móvil recorrerá distintas localidades de la provincia de Neuquén con el objetivo de acercar los servicios registrales a la comunidad. La atención será por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 turnos diarios, en el horario de 9 a 14 horas.

Cronograma de atención

En la comarca petrolera, el dispositivo estará presente en las siguientes fechas:

Martes 7: Plaza Huincul, en el barrio 25 de Mayo , sobre el playón ubicado entre Los Cerezos y Los Ciruelos .

Plaza Huincul, en el barrio , sobre el playón ubicado entre . Miércoles 8: Cutral Co, en el barrio Brentana, en Manuel Alberti 1729.

Trámites disponibles

Durante cada jornada se podrán realizar diferentes gestiones, entre ellas:

Emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tramitación de pasaportes.

Cambios de domicilio.

Otras gestiones registrales.

Aranceles vigentes

De acuerdo con la información difundida, los costos son los siguientes:

DNI

Recién nacido: sin cargo .

. DNI regular o actualización: $10.000 .

. DNI exprés: $26.000 .

. DNI para personas extranjeras: $20.000.

Pasaporte

Pasaporte regular: $100.000 .

. Pasaporte exprés: $200.000.

Los cupos son limitados y recomendaron asistir con anticipación para asegurar la atención.