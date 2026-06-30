Hubo cambios en la nueva ley penal juvenil y habrá capacitación sobre el tema en Cutral Co

Además de los líderes comunitarios participarán adolescentes, niños y niñas de escuelas primarias y secundarias

Será un nuevo bloque educativo del ciclo Formar a los Formadores que se desarrolla en diferentes etapas en la localidad. El objetivo es brindar herramientas a las personas que a diario realizan actividades con jóvenes, niños y niñas, en ámbitos comunitarios y deportivos.

En este caso, el próximo 3 de julio en el gimnasio municipal se abrirá el debate de la nueva ley penal juvenil. Lo que trascendió es que la edad para juzgar a un adolescente por un hecho delictivo bajó de 17 a 14 años.

Pero ese es uno de los aspectos de la nueva ley. “Queremos promover una mejor comprensión de los derechos y responsabilidades de niñas, niños y adolescentes”, dijeron desde la Municipalidad.

Además de las personas que ofician de líderes comunitarios, en esta oportunidad participarán estudiantes de escuelas primarias y secundarias de toda la ciudad, junto a especialistas del ámbito judicial e instituciones que trabajan en la protección integral de las infancias y adolescencias.

La actividad se desarrollará en el Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi, en dos turnos: 11 h y 14 h.

Al finalizar la capacitación, quienes participen se incorporarán al Registro de Formadores/as Idóneos/as, requisito para continuar desarrollando tareas en el ámbito del deporte infantil local.