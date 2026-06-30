Figueroa destacó el rol de la UNCo como motor del desarrollo regional

El gobernador Figueroa recibió al rector de la UNCo, Christian Lopes.

Este lunes, el gobernador Rolando Figueroa recibió al flamante rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, y a la vicerrectora, Lorena Higuera, quienes fueron electos para conducir la casa de estudios durante el período 2026-2030.

Según se informó, el encuentro marcó el inicio de una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer el vínculo entre la Provincia y la universidad pública.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó el papel estratégico que cumple la UNCo en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el crecimiento de la región, y reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar su desarrollo.

Al respecto, comentó que “la universidad es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, de toda la región, por eso tenemos que acompañarla y ayudarla. La universidad lo necesita y nosotros necesitamos la universidad”.

El gobernador remarcó, además, que la institución representa un activo indispensable para el futuro de Neuquén y sostuvo que la nueva gestión abre una etapa de oportunidades para profundizar el trabajo conjunto.

“Es una prestigiosa casa de altos estudios con una nueva comisión, un nuevo gabinete con todas las ganas; nosotros también tenemos ganas, así que vamos a trabajar juntos. Hemos coordinado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que la Provincia esté acompañando. La universidad la tenemos que defender, acompañar, proteger y apoyar entre todos”, expresó.

Por su parte, el rector valoró el primer encuentro institucional con el gobernador y destacó la predisposición para construir proyectos compartidos.

“Estoy muy contento por este primer encuentro. Vinimos con parte del gabinete que asumirá funciones y pensando en los proyectos que vamos a plantear en conjunto con provincia del Neuquén”, señaló.

Lopes e Higuera encabezan la gestión de la lista Futuro UNCo, cuyo mandato comenzó formalmente el pasado 12 de junio, sucediendo a la administración de Beatriz Gentile.

Entre las características de la nueva conducción se destaca la conformación de un gabinete integrado por representantes de distintas unidades académicas y sedes de la universidad, fortaleciendo una mirada regional e institucional.