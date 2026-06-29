Violencia digital: en Huincul capacitaron a policías y municipales sobre la ley Olimpia

Efectivos policiales y el persona de Institucionales aprendieron herramientas para identificar esta forma de violencia contra las mujeres

Efectivos de la policía provincial y los integrantes de la secretaría de Asuntos Institucionales del municipio de Huincul se capacitaron en la aplicación de la denominada “Ley Olimpia”.

Se trata de una ley aprobada por el Congreso argentino en octubre de 2023 que incorpora la violencia digital como parte de la violencia contra las mujeres. Ello implica el reconocimiento de un hecho que fue grave pero que no tenía una definición legal y es la exhibición de imágenes, fotos y videos íntimos de una persona como una forma de castigo o extorsión.

La ley es poco conocida, por eso desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, se inició una campaña de difusión. Lo que la ley Olimpia consiguió es que en otra ley, la 26.485 de violencia contra las mujeres se incorpore a la violencia digital que quedó definida así: “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Entonces “si una chica manda una foto pero se comparte sin su permiso es violencia digital. Si es grabada sin que ella sepa mientras tiene relaciones sexuales es violencia digital. Si se roba un teléfono con fotos o videos sexuales y se usan para extorsionarla es violencia digital”, se explica en una nota de Luciana Peker para Infobae. Pero además ahora se suman otro tipo de hechos a esta violencia, como la difusión en redes de situaciones íntimas, como ocurrió en la comarca petrolera con una cuenta de “chismes” de Tik Tok que afectó a muchas mujeres de la zona con difamaciones y exposición pública de situaciones personales.

Desde la secretaría de la Mujer se informó que en los dos encuentros “les dejamos herramientas para prevenirla, explicar el marco legal y adónde se puede pedir ayuda” y agradecieron “el abrirnos las puertas para conversar y escucharnos”.