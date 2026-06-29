Torneo Oficial: Goleada de Unión de Zapala frente a Rivadavia

Fue por 6 a 1 en Cutral Co

En Cutral Co, Rivadavia y Unión jugaron por una nueva fecha del Torneo Oficial de Lifune. Los dos equipos con realidades distintas en el campeonato se vieron las caras en el oeste de la ciudad.

La victoria fue para el equipo de Zapala por 6 a 1. El encuentro tuvo como protagonista la vuelta a las canchas de Braian Gonzalez luego de una dura lesión en su tobillo, además Gonzalez fue autor de uno de los goles en la victoria del Canario.

Con los tres puntos, Unión se encamina a lograr el ascenso de nuevo a la primera división de Lifune mientras que Rivadavia continua en el fondo de la tabla.