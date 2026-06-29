Solicitan ayuda para un joven internado en el hospital local tras un accidente vial

Ocurrido el pasado 27 de junio en la localidad de Piedra del Águila.

Un joven de 17 años permanece internado en el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul tras haber sufrido un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 27 de junio en la localidad de Piedra del Águila.

Según informó su familia, el adolescente viajaba como acompañante en una motocicleta mientras realizaba tareas de reparto de tortas fritas con el objetivo de reunir fondos para su fiesta de egresados, cuando fueron impactados por otro vehículo que circulaba a alta velocidad.

A raíz del siniestro, el joven sufrió una fractura completa de fémur derecho con desplazamiento, por lo que debió ser trasladado de urgencia y actualmente permanece internado en la habitación 40 del mencionado centro de salud.

De acuerdo al parte familiar, el paciente requiere una cirugía con la colocación de un implante ortopédico, elemento que debe ser adquirido de manera particular, además de posteriores elementos de asistencia como muletas para su recuperación.

La madre del adolescente, Daiana Alejandra Acuña, indicó que se encuentran atravesando la situación sin acompañamiento familiar en la región y solicitó colaboración solidaria para poder afrontar los costos del tratamiento médico.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias informado por la familia: Gre.cia, a nombre de Daiana Alejandra Acuña.

La familia también pidió la difusión del caso, en el marco de una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para la intervención quirúrgica y la recuperación del joven.