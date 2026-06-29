San Patricio del Chañar: imputado por amenazas y violencia de género deberá abandonar la localidad

Deberá mudarse a otra provincia y no regresar por el plazo de tres años,

Un hombre imputado por distintos hechos de amenazas agravadas y violencia de género en la localidad de San Patricio del Chañar deberá mudarse a otra provincia y no regresar por el plazo de tres años, como parte de las condiciones establecidas en una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) acordada en sede judicial.

La decisión fue adoptada en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde la fiscal del caso, Eugenia Titanti, presentó el acuerdo que fue avalado por la jueza de garantías Carina Álvarez. La resolución fue aceptada por el imputado, identificado como A. G. C., y contó además con el consentimiento de las tres víctimas involucradas en los distintos hechos investigados.

Entre las pautas fijadas por la Justicia se estableció que el acusado deberá fijar residencia en otra provincia, abstenerse de ingresar a San Patricio del Chañar, no mantener contacto alguno con las víctimas por ningún medio, realizar 96 horas de tareas comunitarias y comenzar un tratamiento por consumos problemáticos. Asimismo, deberá presentarse de manera cuatrimestral ante el organismo de control correspondiente en la jurisdicción donde resida.

El incumplimiento de estas condiciones podría implicar la revocación del beneficio y la imposición de una pena de cumplimiento efectivo.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el imputado fue acusado por dos hechos de amenazas agravadas con uso de arma de fuego y un episodio de desobediencia a una orden judicial.

El primer hecho ocurrió el 9 de abril, cuando el acusado habría amenazado a dos hombres frente a un comercio del sector “La Costa”, exhibiendo un arma de fuego junto a otra persona no identificada. Tras la intervención policial, ambos se dieron a la fuga, aunque el imputado fue posteriormente detenido.

El segundo episodio se vincula a su expareja, en un contexto de violencia de género. Según la investigación, el 20 de junio ingresó al domicilio de la mujer, le sustrajo un teléfono celular, la agredió físicamente y la amenazó con un arma blanca. Posteriormente, pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente, volvió a presentarse en el domicilio, lo que motivó la activación de un botón antipánico y la intervención policial.

La causa fue encuadrada como amenazas agravadas por el uso de arma en concurso real con desobediencia a una orden judicial.