Rincón de los Sauces: un vuelco dejó cuatro personas heridas

En cercanías del yacimiento Los Toldos.

Un vuelco registrado durante la mañana de este lunes en las inmediaciones del yacimiento El Trapial dejó como saldo cuatro personas heridas, una de ellas inconsciente al momento del siniestro.

De acuerdo con la información brindada por bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces, a las 08:23 se recibió un llamado alertando sobre un presunto accidente en la Ruta Provincial N.º 5, en cercanías del yacimiento Los Toldos.

Ante el aviso, fueron despachadas dos dotaciones a cargo del segundo jefe del Cuerpo Activo, sargento Facundo Montes. Sin embargo, tras recorrer el sector sin localizar el lugar del incidente, los bomberos fueron informados de que el vuelco había ocurrido momentos antes en el ingreso principal al yacimiento El Trapial.

Según los datos aportados, el accidente dejó cuatro personas lesionadas, una de ellas inconsciente al momento del hecho. Las víctimas ya habían sido asistidas y trasladadas por el servicio de emergencias del yacimiento antes de la llegada de las dotaciones.