Plaza Huincul: llega la jornada de vacunación al barrio Centenario

Está prevista para el viernes 3 de julio.

La campaña de vacunación continúa en marcha con la participación de la cooperativa Copelco. La institución informó dónde será el próximo lugar al que llegará.

En este caso será la sede del barrio Centenario situada en avenida 1° de Mayo y Mérida de Plaza Huincul.

El equipo estará desde las 11 y hasta las 13 para aplicar las vacunas antigripales y continuar con el calendario de adultos, entre ellas la antitetánica, y la hepatitis B.

La vacunación se hace en coordinación con el ministerio de Salud de Neuquén.