Invitan a presentación del libro “Educación y discapacidad” en Plaza Huincul

Obra de la autora Nadia María Juliana Heredia.

La ciudad de Plaza Huincul será escenario de la presentación del libro “Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel”, obra de la autora Nadia María Juliana Heredia.

La actividad se realizará el próximo 4 de julio a las 17 horas en la Sala de Exposición “La Panadería”, ubicada en Azucena Maizani y Juan Marín. El evento es organizado con el acompañamiento de la dirección de Discapacidad y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul.

La publicación propone una reflexión sobre la educación y la discapacidad desde la perspectiva filosófica de Enrique Dussel, uno de los principales referentes latinoamericanos de la Filosofía de la Liberación. A través de este enfoque, la autora aborda temas vinculados a la inclusión, los derechos y la construcción de una educación más equitativa.