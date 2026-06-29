Fue un éxito del guiso solidario en el barrio Unión de Cutral Co

La convocatoria permitió cerrar los festejos del mes aniversario del barrio Unión.

En el barrio Unión, este domingo hubo una conmemoración con una gran participación de vecinos y vecinas. La comisión barrial junto a la Agrupación “Amigos de Ernesto Jote Figueroa” el día de la Dignidad de los Pueblos de Cutral Co y Plaza Huincul.

El barrio Unión celebró 60 años de vida. El momento,permitió recordar la importancia de “honrar nuestra historia. Recordamos aquel momento en que más de 20.000 personas se unieron en una sola voz”, se comentó desde la entidad barrial.

“A 30 años de aquella gesta histórica, rendimos homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha y dignidad”, apuntaron.

Estuvo presente María Maria Aguirre esposa de quién fue en vida Ernesto Jote Figueroa, quien llevaba adelante los guisos solidarios cada 20 de junio.

La celebración contó con música y entusiasmo, y la solidaridad de la comunidad. “Felicitamos a las familias pioneras y a todos los que hacen de este barrio un lugar especial. Brindamos por la gente y la historia”, se indicó.

Finalmente saludaron y agradecieron a quienes colaboraron con la celebración, entre ellos las carnicerías Yarely, El Tío, Sin Fronteras, Los Vazquez y Ramón. A las panaderías Rafa, Goya, Mabel Verdugo y Teresa Fonseca por los budines. A Bruno Camprubi por las sillas, mesas y manteles. Al municipio de Cutral Co por el aporte del sonido.

Aportaron su arte Rosario Linco junto a Los Fundamentalistas del Vino Tinto, Mony Tapia, La casita de los Abuelos y Candela Tapia y su grupo.

Raúl Garrido aportó con su muestra fotográfica de la pueblada; Claudio Burgos y Jorge Giménez presentaron su documental ” Cuando el pueblo decidió su destino”.