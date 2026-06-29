Femicidio de Mabel López: empezó el juicio por jurados en Zapala

Se extenderá hasta el 3 de julio

Este lunes comenzó el juicio por jurado popular en Zapala por el femicidio de Mabel López Fernández, la muchacha que residía en Cutral Co, hecho por el que está en el banquillo Alcides Reyes.

Está previsto que se extienda hasta el próximo viernes 3 de julio porque se espera que pasen a declarar alrededor de 20 testigos, entre peritos y efectivos policiales.

Como se trata de un juicio por jurado popular, debe haber un juez técnico, que en este caso es Diego Chavarría Ruiz.

El magistrado fue el encargado de abrir la primera jornada y presentar las instrucciones iniciales a los jurados.

“Las instrucciones judiciales tienen que ver con los parámetros a tener en cuenta al momento de analizar las pruebas que van a presentar las partes”, explicó el magistrado.

En tanto, la fiscalía hizo su alegato de apertura. “Hubo una relación de pareja que vamos a acreditar, y hubo violencia de género, y una persona que le puso fin a la vida de otra porque ésta no quería continuar con la relación”, sostuvo en su alegato de apertura la fiscal del caso Laura Pizzipaulo.

“Les vamos a demostrar cómo la víctima sufrió violencia previo al hecho y lo vamos a hacer en base a testimonios”, afirmó.

También planteó que “el imputado usó su vehículo como un arma” y anticipó que “vamos a traer testigos que son personas ocasionales que pasaban por el lugar donde el imputado cometió el hecho y les van a contar qué vieron y qué escucharon”.

Alcides Reyes, femicida de Mabel López

Reyes está imputado por haber conducido una camioneta sobre la Ruta Provincial 13 cerca del puente de Kilka -en inmediaciones de la localidad de Zapala- hacia un precipicio con la intención de acabar con la vida de su pareja.

Antes del siniestro, el imputado le había solicitado a otras dos personas que viajaban como acompañantes en la parte trasera del vehículo, que desciendan del rodado para hablar con su pareja. Luego se colocó el cinturón de seguridad y aceleró con brusquedad hacia un barranco de 100 metros de altura. La mujer falleció producto de las lesiones.

El hecho fue el 9 de noviembre de 2025 en un sector de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala.

Momentos antes de que el vehículo cayera al vacío, dos personas que viajaban en el rodado junto al imputado y la víctima, habían sido obligadas a descender.