Empieza la semana y ésto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con frío que hará descender las marcas térmicas por debajo del 0.
La temperatura máxima esperada es de 9° Centígrados y la mínima de 5° bao cero hacia la noche.
El viento se presentará del este una leve brisa a 9 kilómetros con ráfagas de 13 kilómetros en el día; para la noche, cambiará al cuadrante noroeste a 12 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará despejado en el día y hacia la noche estará mayormente despejado.
Para el martes, las condiciones cambiarán con 10° Centígrados de máxima y la mínima de 1° e inestabilidad.