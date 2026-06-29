Empieza la semana y ésto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

El cielo estará despejado en el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con frío que hará descender las marcas térmicas por debajo del 0.

La temperatura máxima esperada es de 9° Centígrados y la mínima de 5° bao cero hacia la noche.

El viento se presentará del este una leve brisa a 9 kilómetros con ráfagas de 13 kilómetros en el día; para la noche, cambiará al cuadrante noroeste a 12 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará despejado en el día y hacia la noche estará mayormente despejado.

Para el martes, las condiciones cambiarán con 10° Centígrados de máxima y la mínima de 1° e inestabilidad.